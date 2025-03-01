В Павловском Посаде отремонтируют котельную «Городок» в 2025 году

В ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов рассказал, что в 2025 году предстоит отремонтировать котельную «Городок» и обновить еще более 7 км сетей, из которых 3,9 км — ГВС и теплоснабжения, 3,4 км — ХВС, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев провел рабочую встречу с Семеновым. В ее рамках они обсудили важные и актуальные вопросы

Котельная «Городок» обеспечивает теплом более 20 тыс. человек. Сейчас ведется проектирование новых блочно-модульных котельных в деревнях Алферово, Казанское, Чисто-Перхурово и Ефимово. Положительные изменения коснутся порядка 52 тыс. жителей.

В 2024 году в округе заменили 2,9 км сетей ГВС и теплоснабжения, 1,1 км ХВС в Павловском Посаде и 2 км теплосетей в Электрогорске.

Кроме того, глава округа рассказал о расселении в этом году 11 аварийных домов.

«У нас на территории 42 дома, которые признаны аварийными. Задача на этот год — расселить 96 квартир, где проживает 226 человек (11 домов). А всего до конца 2027 года рассчитываем, что получится расселить 32 дома — около 700 жителей», — сказал Семенов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.