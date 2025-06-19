В Павловской Слободе идет капитальный ремонт тепловых сетей

В Павловской Слободе начался капитальный ремонт тепловых сетей. Под замену попадут три участка коммуникаций — это свыше трех километров трубопровода в двухтрубном исполнении, сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы охватят улицы Лесная, Садовая, Карла Маркса, Октябрьская, Луначарского, Стадион, Комсомольская и Ленина. Помимо замены трубопроводов, предусмотрена реконструкция 35 тепловых камер.

Сети здесь были проложены почти 50 лет назад и до сих пор капитально не ремонтировались. Регулярные локальные работы не решали проблему износа: только за отопительный сезон 2024–2025 годов в Павловской Слободе произошло около 40 аварий.

В ходе модернизации применяются современные трубы с пенополиуретановой изоляцией, устойчивой к коррозии и агрессивным средам. Это позволит снизить теплопотери и продлить срок службы магистралей.

Ремонт ведется без отключения горячей воды. Завершить работы подрядчик планирует к августу, после чего начнется благоустройство территории. Обновленные сети обеспечат стабильное теплоснабжение для более чем 5,7 тысячи жителей и социальных объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.



«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.