В Орехово-Зуево провели учебную тренировку по устранению аварии на теплосети

Учебную тренировку по устранению последствий технологических аварии на теплосети провели в Орехово-Зуевском округе. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В рамках подготовки коммунальной инфраструктуры Московской области к зимнему сезону МОС АВС организовала серию учений, направленных на отработку действий коммунальных служб при аварийных ситуациях. Очередное учение под названием «Прекращение подачи газа на котельную, повреждение магистрального трубопровода при температуре наружного воздуха минус 20 градусов» прошло в городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа.

В учениях приняли участие оперативные подразделения МОС АВС, ресурсоснабжающие и управляющие организации, а также администрация Орехово-Зуевского округа. Мероприятие проводилось на базе одной из котельных Ликино-Дулева.

Были отработаны практические действия всех служб при возникновении аварийной ситуации, связанной с прекращением подачи газа на котельную на период проведения неотложных ремонтных работ.

По окончании практических мероприятий специалисты МОС АВС предоставили администрации Орехово-Зуевского округа рекомендации по развертыванию штаба для проведения аварийно-восстановительных работ, установке тепловых пушек в подъездах многоквартирных домов и социальных объектов, а также временному переводу систем отопления на резервное топливное хозяйство и мобильные блочно-модульные котельные.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.