В округе Ступино газифицировали село Старое

Газификация села Старое завершилась в городском округе Ступино. Мособлгаз построил около 3,5 км новых сетей, обеспечив жителям более 100 домов возможность подключения к газу с начала года, сообщает пресс-служба мособлгаза.

Специалисты проложили около 3,5 километра газораспределительных сетей. Село Старое стало седьмым населенным пунктом, газифицированным с начала года по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года».

Теперь подключиться к централизованному газоснабжению могут жители более 100 домов. В дальнейшем газ смогут провести и владельцы 40 участков перспективной застройки.

Жители газифицированных населенных пунктов могут бесплатно подвести газ до границ участка по программе социальной газификации. Для подключения дома необходимо заключить договор с Мособлгазом и подать заявку через интерактивную карту газификации. При наличии льгот заявление оформляется через РПГУ.

Для участия в президентском проекте требуется регистрация домовладения. Присвоить адрес можно онлайн через Росреестр или в любом МФЦ.

Чтобы включить негазифицированный населенный пункт в губернаторскую программу, жители должны направить заявку в министерство энергетики Московской области. В населенном пункте должны быть зарегистрированы не менее 30 человек, а капитальные затраты на одного жителя не должны превышать 450 тысяч рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.