В округе Лосино-Петровский проведен капремонт участков теплосетей

сегодня в 14:30

Работы выполнены на следующих участках:

от забора котельной до ТК № 1;

от ТК до домов № 17, 17 «А» улицы Заводской;

от 1 до 3 дома улицы Заводской;

от ТК № 3 до детского сада «Солнышко».

Общая протяженность — 860 метров.

Капитальный ремонт участков тепловых сетей позволил обеспечить надежным теплоснабжением 14 многоквартирных домов, это более 1 400 жителей улицы Заводской, пгт Свердловский и социально значимый объект — детский сад «Солнышко».

На производство работ администрацией городского округа Лосино-Петровский был заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «ТВЭЛ».

Работы выполнены в рамках реализации Государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.