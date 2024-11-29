В округе Лосино-Петровский проведен капремонт участков теплосетей
Фото - © Администрация г.о. Лосино-Петровский
Проведен капитальный ремонт участков тепловых сетей в поселке Свердловский городского округа Лосино-Петровский, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Работы выполнены на следующих участках:
- от забора котельной до ТК № 1;
- от ТК до домов № 17, 17 «А» улицы Заводской;
- от 1 до 3 дома улицы Заводской;
- от ТК № 3 до детского сада «Солнышко».
Общая протяженность — 860 метров.
Капитальный ремонт участков тепловых сетей позволил обеспечить надежным теплоснабжением 14 многоквартирных домов, это более 1 400 жителей улицы Заводской, пгт Свердловский и социально значимый объект — детский сад «Солнышко».
На производство работ администрацией городского округа Лосино-Петровский был заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «ТВЭЛ».
Работы выполнены в рамках реализации Государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.