В округе Коломна продолжается подключение домов к газу

В деревне Тимирево газифицировали шестой по счету дом. Специалисты «Мособлгаза» выполнили пусконаладку газового оборудования в сжатые сроки. В очереди на исполнение у газовиков — еще три заявки на соцгазификацию из этого населенного пункта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Дом нашего абонента в Тимирево подключен в рамках бесплатной услуги «Быстрая догазификация». Это уникальное предложение нашего филиала, которое позволяет подключить газ в дом за максимально короткое время», — рассказали в «Мособлгазе».

Чтобы воспользоваться услугой, нужно подать заявку на подключение газа по программе соцгазификации. Если заявитель соответствует главным критериям «Быстрого газа», с ним свяжется специалист филиала и предложит воспользоваться бесплатной услугой.

Основные критерии «Быстрой догазификации»:

дом и участок заявителя находятся в населенном пункте с действующей системой газоснабжения;

от уличного распределительного газопровода до границ земельного участка заявителя небольшое расстояние (до 30 метров), не осложненное автотрассой, водными или лесными объектами, железнодорожными путями и прочими препятствиями;

заявитель закупил оборудование и готов к оперативной подготовке дома к пуску газа, быстрой оплате строительно-монтажных, пусконаладочных работ и договора на техобслуживание;

в доме заявителя готовы системы вентиляции и дымоотведения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.