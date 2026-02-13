В Одинцовском округе в 2026 году модернизируют объекты ЖКХ для 167 тыс жителей

В 2026 году в Одинцовском округе проведут масштабную модернизацию объектов ЖКХ, которая затронет 124 социальных учреждения и 686 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках модернизации в 2026 году в Одинцовском округе реконструируют сети водоснабжения и водоотведения общей протяженностью 20,8 километра. Работы позволят повысить качество коммунальных услуг для 167 тысяч жителей.

Особое внимание уделят очистным сооружениям. В звенигородском микрорайоне Верхний Посад завершат реконструкцию очистных, после чего их производительность достигнет 12 425 кубометров в сутки. В поселке ВНИИССОК на улице Липовой достраивают новые блоки грубой, биологической и дополнительной очистки сточных вод. Благодаря этим мерам улучшения почувствуют 79 тысяч жителей округа.

Также в 2026 году в селе Каринское отремонтируют водозаборный узел, а в деревне Хлюпино построят новый. После завершения работ качество воды повысится для 2,7 тысячи жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.