В Одинцове найден новый подрядчик по капитальному ремонту многоквартирного дома

В Одинцове состоялся комиссионный выезд представителей администрации, фонда капитального ремонта, строительного контроля и подрядной организации. В результате чего был найден новый подрядчик для осуществления строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«По просьбе жителей дома № 12 в Заречье провели встречу с участием руководителя проекта центра управления проектами Фонда капитального ремонта Александром Тесенковым. Жители попросили оказать содействие в окончании капитального ремонта кровли и замене водосточной системы», — рассказала руководитель местного отделения АПСМКД Ирина Грабарчук.

В связи с неисполнением подрядной организацией своих обязательств, договор с ней был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе фонда. Новый подрядчик приступит к работам 25 июня.

«Обеспечение качественного капитального ремонта — наш приоритет. Мы внимательно следим за выполнением всех работ, чтобы жители Подмосковья могли быть уверены в надежности и безопасности своих домов», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

За соблюдением строительных норм и правил в ежедневном режиме следят эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

Проверить, включен ли ваш дом в программу капремонта и узнать сроки проведения работ, можно на сайте фонда по ссылке или самостоятельно в разделе «Карта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.