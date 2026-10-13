В Одинцове открыли набор на переподготовку по управлению городской инфраструктурой

Одинцовский филиал МГИМО начал набор на новый поток программы «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». Обучение стартует в январе и продлится шесть месяцев, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В одинцовском филиале МГИМО открыли набор на программу «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». Занятия начнутся в январе и продлятся шесть месяцев. Выпускники получат диплом МГИМО о профессиональной переподготовке по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Недавно завершился второй модуль программы. Он охватывал четыре приоритета городского управления: цифровую трансформацию, человекоцентричность, работу с данными и информационными системами, безопасность и устойчивость.

Слушатели изучали переход от автоматизации отдельных процессов к системному изменению управления городом и проектирование городских и цифровых сервисов с учетом потребностей жителей. Также модуль включал управление геоинформационными системами на всех этапах их жизненного цикла, защиту данных, соблюдение законодательства и управление цифровыми рисками.

Результатом стало формирование компетенций управленца нового поколения: умения видеть город как единую систему, принимать решения на основе данных, применять цифровые инструменты и учитывать интересы общества. Эти навыки необходимы для устойчивого развития территорий и работы городской инфраструктуры.

Занятия ведут преподаватели МГИМО, руководители министерства ЖКХ Подмосковья и других органов власти, а также отраслевые эксперты, в том числе специалисты по экономике и финансам.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что кадровая составляющая ЖКХ проходит трансформацию с внедрением цифровых технологий и клиентоцентричности. По его словам, важно не только обучать молодых специалистов, но и менять учебные процессы, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами, способными решать сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов.

Подробнее об обучении можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.