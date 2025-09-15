В Ногинском кластере появились новые контейнерные площадки
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
На территории Ногинского кластера Московской области совместными усилиями администрации, регионального оператора по обращению с ТКО и управляющей организации в эксплуатацию введены новые контейнерные площадки для раздельного сбора отходов. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.
Так, чтобы соответствовать всем санитарным стандартам и нормам силами органов местного самоуправления контейнерная площадки реконструированы и переустроены.
Обновленные площадки установлены:
- Богородский городской округа, д. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 8А;
- Орехово-Зуевский городской округ, улица Парковая, д. 16А вблизи Гимназии № 14;
- Щелковский городской округ, деревня Старая Слобода.
Региональный оператор Ногинского кластера Московской области, оснастил новый объект контейнерами синего и серого цветов, в соответствии с принципами двухпоточной системы раздельного сбора отходов «Два бака», действующей на всей территории региона.
Новые площадки уже включены в регулярный график вывоза мусора.
Правила раздельного сбора отходов:
- Синие баки: Сухие и чистые материалы, подлежащие вторичной переработке (пластик, стекло, бумага, металл).
- Серые баки: Смешанные бытовые отходы, пищевые остатки, использованные средства личной гигиены и упаковки, загрязненные остатками пищи.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.