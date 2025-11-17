В нескольких районах Донецка пропало электроснабжение, в домах и на улицах нет освещения, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что электричество пропало по меньшей мере в центральном Ворошиловском районе.

Кроме того, электроснабжения нет в Куйбышевском, Калинининском, Киевском районах.

Ранее сообщалось, что украинские боевики обречены на гибель и заблокированы в Покровске в Донецкой Народной Республике. Командование не отдало своевременно приказ на покидание этой местности.