В нескольких районах Донецка пропало электроснабжение, в домах и на улицах нет освещения, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что электричество пропало по меньшей мере в центральном Ворошиловском районе.
Кроме того, электроснабжения нет в Куйбышевском, Калинининском, Киевском районах.
Ранее сообщалось, что украинские боевики обречены на гибель и заблокированы в Покровске в Донецкой Народной Республике. Командование не отдало своевременно приказ на покидание этой местности.