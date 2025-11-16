Солдаты ВСУ заблокированы в Покровске в ДНР и обречены на гибель

Украинские боевики обречены на гибель и заблокированы в Покровске в Донецкой Народной Республике. Командование не отдало своевременно приказ на покидание этой местности, сообщает « Политика Страны » со ссылкой на популярный военный Telegram-канал Ukrainian Militant.

Еще полмесяца назад стало очевидно, что нахождение в Покровске заблокированных маленьких украинских групп не имеет военного смысла. Те солдаты не имели возможности сдержать натиск. Они находились на позициях исключительно в качестве смертников.

Однако приказа на покидание зоны боевых действий украинское командование не давало. Коридор для выхода не сформировали.

Некоторые украинские боевики в Покровске уже убиты. Остальные могут погибнуть, потому что им некому прийти на помощь. В Telegram-канале добавили, что в Покровске умирают «лучшие украинские воины».

12 ноября элитные украинские морпехи сдались в плен под Покровском. На протяжении нескольких дней они сидели без еды и питались крысами.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.