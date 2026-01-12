сегодня в 17:10

В Мытищах коммунальные службы продолжают убирать снег после обильного снегопада

В Мытищах 12 января коммунальные службы и подрядные организации продолжают работы по очистке территорий и вывозу снега после сильного снегопада, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Мытищи 12 января специальные службы работают в усиленном режиме, чтобы устранить последствия обильного снегопада. К работам привлечены все специализированные машины муниципальных и подрядных организаций.

Особое внимание уделяется местам общего пользования и зонам массового скопления людей. На привокзальной площади железнодорожной станции Мытищи работы близки к завершению.

Глава округа Юлия Купецкая отметила, что коммунальные службы трудятся круглосуточно. В уборке задействовано около 900 дворников и 190 единиц техники большой и малой механизации. Она подчеркнула, что расчистка дворов будет выполнена поэтапно и попросила жителей отнестись с пониманием к ситуации.

Жители могут направлять заявки по уборке территорий в «Зимний штаб» в Telegram по телефону +7 (916) 531-79-06.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.