В Мурманской области введен режим повышенной готовности

«Временные отключения электроэнергии на территории города Мурманска и ЗАТО городе Североморск пока будут сохраняться», — отметил он.

Отмечается, что ограничат электроснабжение части потребителей в соответствии с действующими регламентами, включая многоквартирные дома и городское освещение. Это необходимо для того, чтобы в приоритетном порядке обеспечить электроэнергией котельные, больницы, объекты водоснабжения и другие жизненно важные объекты.

Ранее сообщалось, что из-за скачка напряжения на фоне непогоды в городе частично отключился свет. То же самое произошло в Североморске. К отключениям привело образование льда и изморози на линиях электропередачи.

Ранее в Челябинской области жители остались без света и отопления в 30-градусный мороз. Местные власти отчитались о помощи пострадавшим, но фактически единственным источником тепла стали горящие провода электросетей.