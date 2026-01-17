Жители Челябинской области остались без света и тепла в 30-градусные морозы

В Челябинской области жители остались без света и отопления в 30-градусный мороз. Местные власти отчитались о помощи пострадавшим, но фактически единственным источником тепла стали горящие провода электросетей, сообщает Baza .

В населенном пункте Малиновка в пригороде Челябинска жители уже двое суток люди страдают от холода. Из-за аварии в большинство домов не поступают электричество и газ.

Несмотря на заявления властей о завершении работ и восстановлении электроснабжения, свет до сих пор отсутствует во многих домах, а в некоторых местах линии электропередач продолжают гореть из-за перегрузки сети.

Резервные генераторы, которые были доставлены в деревню, не смогли запустить. Из-за сильных морозов и проблем с электроснабжением у многих сломались отопительные системы, скважины и даже личные генераторы. Местные жители утверждают, что такая ситуация происходит каждую зиму и затрагивает не только Малиновку, но и соседние деревни Ключи и Осиновка, которые также страдают от аварий и отключений на протяжении многих лет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.