В Мурманске вывезли более 90 «кубов» снега за майские выходные

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В Мурманске за выходные вывезли 92 кубометра снега

На днях в Мурманской области резко сменилась погода и пошел снег. По словам руководителя администрации Мурманска Юрия Сердечкина, за минувшие выходные с улиц города вывезли 92 кубометра снега, сообщает «Бриф24» .

Сотрудники дорожных служб круглосуточно ликвидируют остаточную наледь, промывают проезжую часть и подметают остановки, тротуары и лестницы. По словам Сердечкина, работники также красят поручни, урны, и дорожные ограждения, которые также подвергают ремонту.

«Уборка городских улиц — приоритетная задача Управления дорожного хозяйства», — написал глава администрации Мурманска в своем Telegram-канале.

Сердечкин добавил, что за прошедшие выходные дорожные службы также вывезли 316 кубометров смета.