В Можайском муниципальном округе стартовал ремонт подъездов

В настоящее время, в доме № 25 по улице 20 января в городе Можайск специалисты уже приступили к работам. В перечень работ входит косметический ремонт стен и потолков, а также ремонт ступеней лестничных маршей, пандусов и перил, если они имеют повреждения. Разбитую плитку на полу заменяют на новую, а трубы отопления и батареи- красят. При необходимости производится замена почтовых ящиков и информационных стендах.

Всего в текущем году в Можайском муниципальном округе будут отремонтированы 28 подъездов многоквартирных домов. В каждом из них проведут необходимые ремонтные работы.

Ремонт подъездов, это не только способ обновить внешний вид здания, но и возможность создать более комфортные условия для жильцов многоквартирного дома.

Обращаем ваше внимание, что все работы проводятся по графику. Подробную информацию о графике ремонта и объеме ремонтных работ в вашем многоквартирном доме можно узнать по телефону: 8 (49638) 23-236.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.