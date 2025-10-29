В Можайске стартовал капитальный ремонт теплосетей от котельной «Баня»

Масштабные работы по капитальному ремонту тепловых сетей, проложенных от котельной «Баня», стартовали в Можайске. Проект направлен на обеспечение надежного теплоснабжения жилых домов на улицах Амбулаторная, Московская, Коммунистическая, Фрунзе и Желябова, а также ключевых социальных объектов: детского сада, музыкальной школы и ЗАГСа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Можайского округа.

Мероприятия реализуются в рамках государственной программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Ее цель — замена устаревших трубопроводов. Будет заменен значительный участок сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения общей протяженностью более 1,7 км. Новые трубы, выполненные из стали в пенополиуретановой изоляции, будут проложены наземным, бесканальным и канальным способами.

Как подчеркнул заместитель генерального директора АО «Мособлтепло» Михаил Сорокин, работы ведутся с учетом бесперебойности существующего снабжения.

«Наша задача — максимально повысить надежность теплоснабжения нескольких жилых домов и социальных объектов, для этого мы ведем перекладку теплотрассы параллельно существующей, разделяя ресурсы на 4 трубы, горячую воду и отопление отдельно. Эти работы никак не отразятся на теплоснабжении жителей. На данный момент они в штатном режиме получают теплоноситель по существующей сети», — рассказал Михаил Сорокин.

Планируется, что все работы будут полностью завершены к декабрю 2025 года. Коммунальщики обращаются к жителям с просьбой отнестись с пониманием к временным неудобствам, подчеркивая, что этот этап — залог будущего комфорта и бесперебойного тепла в их домах в зимний период.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.