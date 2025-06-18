сегодня в 18:02

В Мособлдуме состоялась образовательная лекция для участников СВО

Слушатели программы профессиональной переподготовки МГИМО «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» — участники СВО посетили Мособлдуму с экскурсией. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В рамках мероприятия председатель комитета по строительству, энергетике и ЖКХ Мособлдумы Олег Гаджиев провел лекцию на тему: «Взаимодействие представительных и исполнительных органов власти Московской области».

Участники ознакомились со структурой региональной власти и узнали об:

устройстве системы;

полномочиях Мособлдумы;

работе депутатов с федеральными органами;

этапах принятия законов в Подмосковье;

взаимодействии государства с гражданами;

правилах внесения изменений в законодательство.

В формате открытого диалога слушатели озвучили интересующие их вопросы и на примере реальных кейсов получили развернутые ответы.

Для студентов также организовали обзорную экскурсию по залу заседаний фракций, общему залу заседаний и информационным стендам с историей созывов Мособлдумы.

Экскурсия прошла в рамках второго потока федеральной программы профпереподготовки на базовой кафедре министерства ЖКХ Московской области «Управление городской инфраструктурой и развитие территорий» МГИМО.

В ней принимают участие 19 участников боевых действий из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей.

Проект реализован при поддержке ГлавУпДК при МИД России совместно с Государственным фондом «Защитники Отечества» и МГИМО МИД России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.