В Москве смонтировали более 10 световых тоннелей в преддверие Нового года

Более 10 световых тоннелей установили в Москве в преддверие Нового года. Их смонтировали специалисты комплекса городского хозяйства. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Световые тоннели появились в том числе на Тверском, Никитском и Гоголевском бульварах, Манежной и Триумфальной площадях.

«Традиционно украсили столицу к новогодним и рождественским праздникам — по всему городу установили световые декоративные конструкции, которые создают особую праздничную атмосферу и служат дополнительным источником освещения в темное время суток», — сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что для украшения города применяется современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и могут работать в любых погодных условиях.

На Тверском бульваре смонтировали один из самых популярных у горожан и туристов тоннелей. Длина конструкции — 100 метров, в прошлом году ее сделали мультимедийной — на ней транслируются разные фигуры с помощью специальной технологии.

На Никитском бульваре появился «Хрустальный тоннель», розовые светодиоды на нем заменили на тепло-белые. Также конструкцию украсили горизонтальные элементы в виде сосулек. На Гоголевском бульваре смонтировали 50-метровый световой тоннель.

На Триумфальной площади появился световой тоннель длиной 38 метров. В нем есть несколько прямоугольных рам с холодной бело-голубой подсветкой по внутреннему контуру.

На Манежной площади установили сразу два световых тоннеля, оформление которых посвящено теме искусства. Первый украшен фигурами инструментов и изображением скрипичного ключа, второй — изящными арками и узорами.

Кроме того, специалисты АО «ОЭК» смонтировали световые тоннели в музее-заповеднике «Царицыно», в Петровском парке, на Поклонной горе, Сокольнической и площади Мясницкие Ворота, а также возле министерства обороны на Фрунзенской набережной.

У Москвы есть достаточный запас декоративных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение города. Все световые и декоративные конструкции можно использовать многократно, изменяя их вид.

