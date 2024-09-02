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В Москве проверили более миллиона газовых плит с начала 2024 года

Специалисты комплекса городского хозяйства проверили более миллиона газовых плит в столице с января по август 2024 года. Это около 60% от общего числа плит, установленных в квартирах, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В ходе проверок незначительные неполадки газовики устраняют на месте, при обнаружении серьезных нарушений исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту», — заявил Бирюков.

По его словам, газовое обслуживание стоит на особом контроле. Техобслуживание всего газифицированного фонда проводится каждый год в соответствии с графиком.

Заммэра отметил, что срок службы газовой плиты составляет примерно 10–12 лет. Затем изнашиваются газовые краны, подвергаются деформации горелки и нарушается теплоизоляция духового шкафа. В таком случае необходима замена таких приборов.

«Согласно правилам, газовая плита должна быть обязательно оборудована системой „газ-контроль“, которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло», — добавил Бирюков.

Ответственность за содержание и замену газового оборудования несет собственник или наниматель жилья. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что информация о времени и дате проверок размещается на сайте АО «Мосгаз», в подъездах и во дворах многоквартирных домов.