В Москве повысили температуру отопления перед похолоданием

В Москве прогнозируется похолодание, в связи с чем была скорректирована работа систем отопления и повышена температура, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По данным синоптиков, с субботы по 18–19 февраля в столице ночью столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов. Из-за похолодания была повышена температура теплоносителя в магистральных сетях.

Бирюков отметил, что режимы системы теплоснабжения выбирают, опираясь на температуру наружного воздуха. При этом задания на изменение выдаются заранее на основе прогноза погоды.

Отпуск тепла регулируется двумя способами: понижением или повышением температур или увеличением или сокращением объема его циркуляции.

Бирюков добавил, что в данный момент температуру теплоносителя уже изменили на фоне грядущего похолодания. По его словам, она полностью соответствует нормативным значениям.

Корректировка производится автоматически. Ее контролирует ПАО «МОЭК».

Ранее синоптик спрогнозировал, что февраль будет холоднее января. К середине месяца температура может кратковременно опуститься до минус 10 — 15 градусов ночью.