В Москве начались работы по капремонту крыш многоквартирных домов

В столице стартовали работы, направленные на восстановление более 700 крыш в многоквартирных домах, часть из которых можно отремонтировать только в плюсовую температуру, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что ремонтировать будут как плоские направляемые крыши, так и металлические скатные. Планируется, что в ближайшее время восстановят 427 плоских и 285 скатных крыш.

Специалисты полностью заменят кровельное покрытие, приведут все стыки плит в порядок, восстановят ограждения и отремонтируют примыкания кровли к фронтонам и карнизам. Самым сложным в работе будет капремонт плоских крыш. Этот вид восстановления проводится строго в плюсовую температуру.

Ремонт 712 кровель состоится в рамках московской программы капитального ремонта. Больше всего крыш восстановят в Центральном районе столицы.