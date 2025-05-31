сегодня в 18:04

В Москве из-за ливня с грозой случился потоп в ЖК «Новая Звезда»

Жители ЖК «Новая Звезда» в Коммунарке в Москве с удивлением обнаружили большие лужи на полу, а также текущую с потолка воду на общей территории перед входом в квартиры. Это не первый потоп, который случился в доме, его регулярно затапливает в сильные дожди, сообщает «Осторожно, Москва» .

По словам жителей ЖК «Новая Звезда», они регулярно обнаруживают воду после выпадения сильных осадков. Управляющая компания почему-то предпринимает только временные меры, не пытаясь устранить течь навсегда.

«Течет ливневый сток. Временная герметизация не помогает, но инженеры почему-то упорно ее делают. Помогает до следующего дождя. Жилищная инспекция и прокуратура не реагируют», — поделился один из жильцов.

Ранее синоптики предупреждали, что на Москву надвигаются сильный дождь и гроза. 1 июня в российской столицы в некоторых районах также ожидаются осадки.