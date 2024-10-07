В многоквартирных домах Мытищ заменили газовые сети

В ходе капитального ремонта в 24 многоквартирных домах городского округа Мытищи проведены работы по замене газовых сетей, сообщили в пресс-службе горокруга.

В еще десяти МКД работы продолжаются. В общей сложности модернизация распределительных систем газа охватила 34 дома.

Специалисты подчеркивают, что в жилых домах устанавливается оборудование с тройной степенью защиты, это существенно повышает уровень безопасности и надежности газоснабжения.

В текущем году в Мытищах планируется проведение работ на Новомытищинском проспекте, Олимпийском проспекте, Сорокинском шоссе, в поселке Туристический пансионат «Клязьминское водохранилище».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.