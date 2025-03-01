В многоквартирных домах Красногорска заменят 12 лифтов в 2025 году

В красногорских многоквартирных домах заменят 12 лифтов до конца года. Новые лифты будут работать значительно тише, обладают высокой скоростью движения и оснащены самыми современными системами безопасности. Это особенно важно для маломобильных граждан, пожилых людей и родителей с маленькими детьми, сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы запланированы по следующим адресам: г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 7; г. Красногорск, пер. Оптический, д. 3 к.1; г. Красногорск, проезд Железнодорожный, д. 2; р. п. Нахабино, ул. Институтская, д. 8А; р. п. Нахабино, ул. Лесная Н., д. 1А.

Масштабные мероприятия по обновлению лифтов пройдут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Жители округа смогут проверить, включен ли дом в программу капитального ремонта, а также узнать сроки проведения работ на интерактивной карте фонда капитального ремонта Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.