В многоквартирном доме Подмосковья восстановили противопожарную безопасность

Судебные приставы Подмосковья обязали управляющую компанию исполнить решение суда по соблюдению норм противопожарной безопасности в многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Жительница Подмосковья обратилась в суд с исковым требованием признать незаконным бездействие управляющей компании в соблюдении норм противопожарной безопасности и обязать ее принять меры по обеспечению безопасного проживания в многоквартирном доме.

В своем заявлении истица отметила, что ее неоднократные обращения в управляющую компанию не привели к желаемому результату.

Исследовав материалы дела, суд удовлетворил исковые требования собственницы жилья и обязал коммунальщиков восстановить в многоквартирном доме работоспособность и укомплектованность пожарной системы, привести в рабочее состояние автоматическую звуковую сигнализацию, системы дымоудаления и пожаротушения.

Во исполнение решения суда в Подольском районном отделе судебных приставов ГУФССП России по Московской области было возбуждено исполнительное производство. Сотрудники службы должным образом проинформировали управляющую компанию о начале принудительного исполнения судебного решения и предупредили об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ в случае его неисполнения.

В ходе исполнительных действий судебные приставы вынесли постановления о запрете на внесение изменений в ЕГРЮЛ. В связи с тем, что решение суда не было исполнено в установленный законом срок, судебные приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора и обратили взыскание задолженности на денежные средства, находящиеся на банковских счетах организации-должника.

В результате планомерного применения комплекса принудительных мер судебные приставы обязали управляющую компанию восстановить в многоквартирном доме работоспособность и укомплектованность пожарной системы, привести в рабочее состояние автоматическую звуковую сигнализацию, системы дымоудаления и пожаротушения.

Судебное решение в пользу гражданки исполнено в полном объеме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.