В мкр ЦМИС Солнечногорска начали обновлять сети холодного водоснабжения

В Солнечногорске специалистам предстоит отремонтировать аварийный участок водовода от водозаборного узла в микрорайоне ЦМИС протяженностью более 2 км, а также обустроить и ввести в эксплуатацию вторую скважину на ВЗУ «ЦМИС». Это позволит увеличить резервный объем воды и обеспечить бесперебойное и качественное водоснабжение микрорайона. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Благодаря поддержке регионального министерства ЖКХ администрация городского округа Солнечногорск заключила контракт на аварийно-восстановительные работы, которые разделены на четыре основных участка: от ул. Островского, д. 17 до ул. 2-я Бутырская, от ул. Островского до ул. Школьная, от ул. 2-я Бутырская до ул. 3-я Бутырская, от ул. Бутырская до ул. Краснофлотская.

«Последнее время работу водозаборного узла в микрорайоне ЦМИС приходилось останавливать из-за регулярных утечек на сетях, которые не ремонтировались многие годы. Чтобы решить проблему окончательно, было принято решение не латать дыры, а полностью заменить все участки методом „направленного бурения“. Срок выполнения работ по контракту — 30 дней. В середине декабря их полностью завершат», — отметил заместитель главы округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Сейчас подрядная организация ведет работы по восстановлению трубопровода на участке от дома № 17 по ул. Островского до ул. 2-я Бутырская. Специалисты уже сварили около 140 м трубы диаметром 225 мм, пробурили прокол и приступили к монтажу трубы.

Также, чтобы сократить утечки, специалисты МОС АВС совместно с «ИК ЖКХ» уже установили временный водопроводный «рукав» длиной около 500 м. Это позволит сохранить водоснабжение в микрорайоне на время проведения работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.