Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 18:06

В МКД Подмосковья локально отремонтировали более 230 кровель и водостоков в мае

Более 230 обращений жителей Московской области в службу ЕДДС по вопросам локального ремонта кровли и водостоков в многоквартирных домах отработали коммунальные службы за май. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Ремонт водостоков подразумевает замену поврежденных элементов, устранение засоров и обеспечение правильной работы системы для отвода дождевой и талой воды.

Для устранения протечек специалисты управляющих организаций в мае выполнили заделку трещин, провели замену уплотнителей и герметизацию стыков. Все ремонтные мероприятия проведены под контролем инспекторского состава министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

По вопросам содержания многоквартирных домов помимо ЕДДС жители могут обращаться в территориальные отделы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.