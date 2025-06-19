В МГИМО на кафедре ЖКХ пройдет открытая лекция по госмуниципальному управлению
Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области
На базовой кафедре министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области МГИМО состоится открытая лекция, посвященная управлению городским хозяйством. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Спикером выступит первый заместитель председателя правительства Ивановской области Людмила Дмитриева.
В рамках лекции подробно обсудят:
- как решения принимаются в муниципалитетах;
- какие подходы применяются для грамотного распределения бюджета;
- практический разбор кейсов: причины реализации одних проектов и отказа от других.
Мероприятие пройдет онлайн с прямой трансляцией на официальных ресурсах МГИМО.
Дата: 20 июня.
Время: 16:00.
Для участия необходимо пройти регистрацию.
Мероприятие организовано в рамках магистерской программы Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий».