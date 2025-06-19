В МГИМО на кафедре ЖКХ пройдет открытая лекция по госмуниципальному управлению

ЖКХ

Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области

На базовой кафедре министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области МГИМО состоится открытая лекция, посвященная управлению городским хозяйством. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Спикером выступит первый заместитель председателя правительства Ивановской области Людмила Дмитриева.

В рамках лекции подробно обсудят:

  • как решения принимаются в муниципалитетах;
  • какие подходы применяются для грамотного распределения бюджета;
  • практический разбор кейсов: причины реализации одних проектов и отказа от других.

Мероприятие пройдет онлайн с прямой трансляцией на официальных ресурсах МГИМО.

Дата: 20 июня.

Время: 16:00.

Для участия необходимо пройти регистрацию.

Мероприятие организовано в рамках магистерской программы Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий».