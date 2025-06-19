В МГИМО на кафедре ЖКХ пройдет открытая лекция по госмуниципальному управлению ЖКХ сегодня в 15:19 Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области

На базовой кафедре министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области МГИМО состоится открытая лекция, посвященная управлению городским хозяйством. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.