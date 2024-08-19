В Лыткарине 20 августа состоится форум «Управдом»

В городском округе Лыткарино регулярно проходят встречи с жителями в разных форматах: выездные администрации (раз в две недели), личные приемы руководства городского округа и управляющих организаций и другие встречи. Но муниципальные форумы «Управдом» не теряют своей актуальности в Лыткарине. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Форум «Управдом» с 2015 года по настоящее время остается той площадкой, на которой можно задать интересующий вопрос в сфере ЖКХ не только представителям округа, но и региона. Будем рады видеть всех председателей и членов советов МКД, жилищных активистов», — отметила руководитель муниципального отделения Ассоциации председателя советов МКД Московской области в округе Лыткарино Татьяна Иванова.

Встреча состоится 20 августа в 18:00 в фойе второго этажа ДК «Мир».

В ходе мероприятия состоится обсуждение важных тем: подготовка к зимнему периоду, содержание, проверка газового оборудования в МКД и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.