В Лотошине хотят капитально отремонтировать участки теплосетей от котельной № 18

В городском округе Лотошино в следующем году планируют капитально отремонтировать участки тепловых сетей от котельной № 18. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Лотошино.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капительному ремонту тепловых сетей в городском округе Лотошино», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 18 по адресу: Московская область, округ Лотошино, деревня Доры, дом № 67: от ТК-2 до ТК-4 (в т. ч. ПИР)».

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.