В Лосино-Петровском заменят 5 лифтов в многоквартирных домах

В 2024 году в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в городском округе Лосино-Петровский будут заменены 5 лифтов в двух многоквартирных домах. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Адреса, по которым запланированы работы, включают рп. Свердловский, ул. Набережная, д. 15 и ул. Петровский бульвар, д. 2.

Лифтовой парк Московской области насчитывает около 60 тыс. лифтов, и с 2014 года в ходе реализации программы капитального ремонта заменено 12,9 тыс.и лифтов. Все лифты, которые отработали нормативный срок в 25 лет, были своевременно заменены. С 2020 года программа по замене лифтов реализуется в плановом режиме, обеспечивая безопасность и комфорт жителей Подмосковья.

В 2023 году в регионе заменили порядка 270 лифтов, а в 2024 году планируется установить более 560 новых лифтов. Наибольшая потребность в обновлении лифтового оборудования затронет такие крупные городские округа, как Богородский, Балашиха, Мытищи, Электросталь, Сергиево-Посадский, Королев, Красногорск, Люберцы, Щелково, Домодедово, Пушкинский, Серпухов и Химки.

«Мы продолжаем планомерную замену лифтов в Подмосковье, обеспечивая жителям безопасные и комфортные условия. Все лифты российского и белорусского производства. Рисков в сбое поставок необходимых комплектующих нет. Приемка выполненных работ проводится с обязательным участием надзорных органов и представителей общественности», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

По словам генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерия Николова, все новые лифты отвечают современным требованиям безопасности, новые кабины энергосберегающие, обладают антивандальными свойствами и тихим ходом.

«Освещение в лифте светодиодное и экономичное, а дверные проемы оснащены „умными датчиками“, отвечающими за дополнительную безопасность», — сказал Николов.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.