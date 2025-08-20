В Лобне завершается модернизация теплосетей: город готовится к отопительному сезону

С 15 сентября котельные начнут работать в тестовом режиме, чтобы подтвердить свою готовность к зиме. Сегодня в Лобне функционируют 16 котельных и 21 центральный тепловой пункт. Проведены гидравлические испытания городских сетей протяженностью 79 км — готовность составляет 100%, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

В округе продолжается масштабная реконструкции двух крупнейших котельных — РТС «Лобня» и РТС «Красная Поляна». Работы проводятся в рамках концессионного соглашения с ресурсоснабжающей организацией «ТЭК-10» и реализуются в соответствии с Народной программой партии «Единая Россия» и региональной программой модернизации коммунальной инфраструктуры.

Ресурсоснабжающей организацией «ТЭК-10» в рамках инвестиционной программы по подписанному концессионному соглашению в сфере теплоснабжения будет проведена модернизация котельной РТС «Красная поляна» с заменой котлового и вспомогательного

оборудования.

«Реконструкция РТС „Лобня“ — это стратегический проект для всего городского округа. На котельной РТС „Лобня“ будет установлено дополнительное котловое и вспомогательное оборудование. Сроки проведения работ: 2026–2028 годы. Также уже завершен ремонт 8 участков тепловых сетей общей протяженностью 1,7 км. Мы готовим основу для стабильного теплоснабжения жителей на долгие годы вперед. Наша цель — обеспечить людей теплом и комфортом, и мы уверены, что все работы будут выполнены в срок», — отметила Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Анна Кротова.

Также продолжается подготовка многоквартирных домов к отопительному сезону — сегодня она превышает 70%. Специальная комиссия проводит проверки по 20 ключевым параметрам, включая состояние подвалов, инженерных сетей, фасадов и кровель.

В прошлом году основное внимание уделялось ремонтам сетей и поддержанию существующего оборудования. В этом году Лобня делает шаг вперед — акцент смещается на комплексную модернизацию инфраструктуры. На РТС «Красная Поляна» будут установлены три новых котла суммарной мощностью 60 гк/кал, что обеспечит теплом 47 многоквартирных домов и 12 социальных объектов. В совокупности реализуемые мероприятия позволят сделать систему теплоснабжения города более надежной и эффективной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.