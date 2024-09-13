В Лобне в рамках подготовки к зиме опрессованы тепловые сети на площади 95 км

В рамках подготовки к зимнему периоду в округе Лобня опрессованы все тепловые сети на площади 95 км, что составило 100% от запланированного объема. В процессе обновления инфраструктуры заменено 2 400 метров устаревших тепловых сетей на новые трубы с ППУ изоляцией, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На территории микрорайона Луговая была построена новая котельная, а на котельной Калинина установлено дополнительное оборудование для повышения эффективности работы. Полная подготовка к отопительному сезону также проведена на котельной РЖД: здесь опрессовали котлы, установили новые насосы и заменили часть запорной арматуры», — поделилась глава городского округа Лобня Анна Кротова в своем телеграм-канале.

Кроме того, все котельные городского округа теперь оборудованы современными датчиками температуры и давления. Эти устройства в реальном времени передают данные в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС), что значительно ускоряет реагирование на возможные нештатные ситуации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.