В Лобне прошла встреча главы города с местными жителями

Глава муниципалитета совместно со своими заместителями ответила на вопросы жителей в сфере ЖКХ. Традиционно вначале Анна Кротова рассказала о результатах работы администрации.

«122 многоквартирных дома вошли в программу капитального ремонта на 2024/2025 годы, 54 мы уже предварительно внесли на 2026 год. В 10 многоквартирных домах пройдет ремонт подвальных помещений с заменой системы канализации, в 14 — отремонтируем кровлю», — написала в своем телеграм-канале глава округа.

Также планируется провести ремонт в 34 подъездах, заменить 14 лифтов, 8 — капитально отремонтировать.

На встрече главе поступили вопросы о долгах за ЖКУ, которые остались жильцам от предыдущей управляющей компании, о ремонте подвального помещения и проблемах с перебоями в подаче горячего водоснабжения. По всем ситуациям приняты меры для их решения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.