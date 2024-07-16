В Люберцах завершили капремонт 13 многоквартирных домов

«В текущем году планируется капитально отремонтировать 153 МКД: в городе Люберцы — 78, в Малаховке — 36, в Краскове — 19, в Октябрьском — 8, в Томилине — 12. Подрядная организация АО «ЛГЖТ» уже завершила работы на 13 объектах, на 42 они продолжаются», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он добавил, что проводится и капремонт лифтового оборудования.

«Всего в округе 4 022 лифтов, заменено в рамках капремонта МКД 683. В настоящее время в округе лифтов, которые эксплуатируются за пределами нормативного 25-летнего срока, не имеется. В текущем году подрядная организация ООО «СтарТЕН» заменит четыре кабины в двух домах. Три кабины грузоподъемностью 630 кг в доме № 11 на улице Воинов-интернационалистов. И один грузоподъемностью 400 кг в доме № 7 на улице Московской. Оба дома обслуживает УК АО «ЛГЖТ». Работы будут завершены до конца года», — добавил глава округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.