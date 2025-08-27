В Ликино-Дулево обновили вторую котельнуую

Завершено строительство современной газовой котельной, призванной заменить устаревший, экологически небезопасный объект ЖКХ. Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии новой котельной всем проектным требованиям. В ближайшее время котельная будет введена в эксплуатацию. Проектная мощность — 6,9 МВт. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В июле сдали котельную в Ликино-Дулево по ул. Текстильщиков. Всего под надзором Главгосстройнадзора Подмосковья в Орехово-Зуевском округе строится 4 котельных.

Обновление котельного хозяйства проходит по концессионному соглашению между администрацией округа и компанией «Интеллектуальные Коммунальные Системы Орехово-Зуево». Соглашение предусматривает комплексную модернизацию теплоснабжения и ГВС в более чем 15 населенных пунктах.

Замена морально и физически устаревшего оборудования Орехово-Зуевского округа позволит улучшить качество жизни более 230 тыс. жителей Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству региона во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов завершить в намеченные сроки все работы, связанные тепло- и водоснабжением жителей Подмосковья.

«Суть тепло- и водоснабжения — в тесном взаимодействии с муниципалитетами и территориями для того, чтобы все жизненно необходимые работы были завершены в срок», — заявил Воробьев.