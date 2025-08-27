В Ликино-Дулеве и Орехово-Зуеве идет реконструкция тепловых сетей

В Ликино-Дулеве из-за многочисленных аварий было принято решение о замене изношенного участка тепловых сетей от котельной № 3. Это было необходимо, так как только в прошлом году котельная, обслуживающая часть домов в микрорайонах Дулево и Ликино, вставала 12 раз. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Протяженность участка — около километра. Уже заменено порядка 800 м сетей. Пуск котельной и возобновление подачи горячего водоснабжения жителям запланированы на 30 августа. После этого работы будут продолжены, но уже без отключения ГВС, путем параллельной прокладки трубопровода.

Полностью замена участка сетей от котельной № 3 до дома № 11 на улице Степана Морозкина должна завершиться к 20 сентября до начала отопительного периода.

В свою очередь в Орехово-Зуеве проводится замена участка трубопровода от котельной «Северо-Западная». Котельная должна была выйти из планового-предупредительного ремонта 27 августа, но возникли задержки с поставкой магистральной трубы. Сейчас этот вопрос решен, и три сварочных бригады приступили к ее установке.

Подача горячего водоснабжения в дома жителям также запланирована на ближайшую субботу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.