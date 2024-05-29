В лифтах Подмосковья провели более 1,5 тыс уборок и устранения надписей весной

Лифты Подмосковья находятся на контроле министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Так, с начала весны в лифтах Подмосковья провели более 1,5 тыс. уборок, сообщает пресс-служба ведомства.

Лифт играет ключевую роль в обеспечении доступности и комфорта для жителей многоквартирных домов, облегчая перемещение между этажами, особенно для жильцов на верхних этажах и маломобильных граждан.

«С начала весеннего сезона управляющие компании Московской области выполнили более 1 тыс. задач по уборке лифтов и 400 — по устранению в них надписей и рекламы. Все поступающие заявки жителей находятся на контроле инспекторов. Стоит также отметить, что особое внимание уделяется сигналам о неисправностях, таким как заедание или несрабатывание кнопок, отсутствие освещения и вибрация кабин при подъеме», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В свою очередь, УК должна производить регулярное обслуживание оборудования и уборку кабины.

В случае обнаружения неисправности лифта или наличия вандализма, нужно сообщить об этом по телефону, набрав короткий номер 122*4. Также заявку можно оставить на портале ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.