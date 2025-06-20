В Ленинском стартовали работы по ремонту теплосетей

В поселке Развилка подмосковного Ленинского городского округа стартовали работы по модернизации теплосетей. Ход ремонта проверил глава муниципалитета Станислав Каторов, об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В ходе прошлогодней проверки герметичности и испытания давлением трубопроводной сети в поселке Развилка выявили участки с повреждениями. Проблемные зоны зафиксировали и включили в государственную программу для проведения ремонтных работ. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев поддержал реализацию этих мероприятий. До 1 сентября в Развилке произведем замену 1,5 километров тепловых сетей. Работы затронут участки от перекрестка Проектируемых проездов № 5544 и 5541 до здания № 13Б, а также от здания № 1А до здания № 29», — рассказал Каторов.

Он отметил, что сейчас активно ведутся работы в районе Развилковского лесопарка, где устанавливаются обводные трубопроводы для обеспечения водоснабжения на период проведения ремонтных работ.

«На этом участке подлежащие замене трубы частично расположены над землей и в условиях ограниченного пространства. Планируем их максимально переместить под землю. К сожалению, потребуется вырубка деревьев, однако впоследствии, при участии предприятий, расположенных в данном районе, высадим новые», — сказал глава округа.

Всего в этом году в Ленинском городском округе администрация муниципалитета обновит 16 участков тепловых сетей, а также построит один новый участок тепловой трассы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.