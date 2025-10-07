В Ленинском округе завершена подготовка к осенне-зимнему периоду

В Ленинском городском округе завершен комплекс работ по подготовке объектов водоснабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду. Параллельно в рамках государственной программы модернизации коммунальной инфраструктуры ведутся работы по реконструкции ключевых объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В рамках трехлетней госпрограммы мы запланировали свыше 50 мероприятий по повышению качества и надежности систем водоснабжения и водоотведения. Уже сегодня мы ведем реконструкцию канализационного коллектора в Видном, который является ключевым звеном для подключения к магистральным сетям АО „Мосводоканал“, — сказал глава городского округа Станислав Каторов.

Уточняется, что для обеспечения надежной работы систем ЖКХ в холодное время года коммунальными службами был выполнен ряд важных технических мероприятий. Специалисты заменили 7 задвижек, что позволяет минимизировать риски аварийных протечек на сетях. Также было установлено 6 частотных преобразователей для избежания гидроударов и плавного пуска. Особое внимание было уделено подготовке резервуаров чистой воды. Для обеспечения санитарно-гигиенических норм была проведена промывка и дезинфекция 31 резервуара, что гарантирует жителям поставку качественной питьевой воды. Также в процессе подготовки к осенне зимнему периоду была выполнена проверка всех водозаборных узлов и канализационных насосных станций на наличие резервных насосов и скважин.

«В настоящее время реализуем реконструкцию более 1 км канализационных коллекторов. Уже завершили обновление водозаборного узла № 8 в поселке Горки Ленинские, что улучшило качество водоснабжения в населенном пункте. Все эти работы направлены на повышение надежности и пропускной способности системы водоотведения», — добавил Станислав Каторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.