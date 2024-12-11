В Ленинском округе проведен капремонт в 47 многоквартирных домах

В рамках реализации программы капитального ремонта в Ленинском городском округе в 2024 году выполнены работы в 47 многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Из 47 капитально отремонтированных домов 17 расположены в границах исторического центра города Видное, который является объектом культурного наследия регионального значения. Обновили здания на улицах Школьная, Новая, 1-я, 2-я и 3-я Радиальные. Важно, что при проведении работ удалось сохранить исторический облик центральной части города», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В пяти многоквартирных домах обновлены внутренние инженерные коммуникации, в десяти — системы газоснабжения. Кроме того, отремонтированы 29 крыш, 20 фасадов, заменены 2 лифта, отслужившие свой срок эксплуатации.

В зданиях исторического центра также заменили оконные блоки, отремонтировали входные группы, балконы, заменили козырьки, проработали швы, фасады из белого кирпича зачистили и обработали гидрофобным составом. Там, где это требовалось, провели ремонт кровли, стропильной системы, утеплили чердаки.

Всеми ремонтными работами руководил фонд капитального ремонта многоквартирных домов Московской области под контролем регионального управления технического надзора капитального ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.