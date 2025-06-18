В Ленинском округе продолжается модернизация теплосетей

Глава подмосковного Ленинского городского округа Станислав Каторов проинспектировал ход работ по модернизации тепловых сетей в Видном. Эта программа, которую реализуют в округе с 2024 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, находится под пристальным контролем Каторова. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Один из участков обновления коммуникаций, находится на Советской улице, возле дома № 12. На текущий момент старый трубопровод, прослуживший около полувека и пребывавший в аварийном состоянии с сильной коррозией, демонтирован и вывезен, также расчищен старый канал. Сейчас рабочие готовят основание из песка для прокладки новых труб. В этом месте пришлось спилить деревья, находившиеся в охранной зоне теплосети и препятствовавшие проведению работ. Корневая система деревьев, высаженных над теплотрассой, причиняла вред строительным элементам, бетону, проникая в малейшие трещины, что приводило к их разрушению и, как следствие, к ухудшению параметров эксплуатации трассы», — сказал глава округа Станислав Каторов.

Еще один участок, где сейчас ведутся работы по модернизации систем теплоснабжения — от дома № 34К2 до дома № 28 по улице Советской.

«Здесь проводятся земляные работы. Обговорили с исполнителями сроки окончания этих работ. Для нас критически важно, чтобы начало отопительного сезона прошло без сбоев. По распоряжению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева все работы завершим до 1 сентября», — отметил Каторов.

Всего в рамках программы ремонта система теплоснабжения в Ленинском округе обновят 17 участков теплосетей. В 2025 году также запланирована реконструкция трех тепловых подстанций, расположенных в Измайлово, Новодрожжино и на Петровском проезде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.