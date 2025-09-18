В Крыму значительно повысят уровень газификации

сегодня в 18:18

Министр топлива и энергетики Владимир Воронкин рассказал, что в Республике Крым планируется значительное увеличение охвата природным газом нескольких районов, сообщает «Крым 24» .

Особое внимание уделяется наиболее проблемным районам — Белогорскому, Советскому, Первомайскому и Нижнегорскому, где намечено увеличение уровня газификации до 70%.

«Работа ведется по Белогорскому району, мы проектируем два объекта газоснабжения, которые в следующем году позволят приступить к выполнению строительно-монтажных работ в четырех населенных пунктах», — отметил Воронкин.

Параллельно ведется интенсивная работа по подключению к газовым сетям и других обозначенных территорий.

Министр также отметил, что реализация этих проектов обеспечивается финансированием из специальной региональной программы газификации, при этом изучаются возможности привлечения дополнительных средств для ускорения достижения поставленных целей.