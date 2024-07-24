В Красногорске проверили ход строительства участка магистральной теплосети

Директор АО «Красногорская теплосеть» Александр Шалагин проверил ход строительства магистральной кольцевой теплосети, которые свяжут котельные № 1 и 2, а также подземных сетей, распределенных по городу, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Проект направлен на создание единой системы передачи тепла между котельными, что позволит оптимизировать работу системы теплоснабжения в городе.

Преимуществами модернизации магистральной кольцевой теплосети являются: экономия энергии; снижение материальных затрат; повышение уровня комфорта; безопасность; экологические преимущества; увеличение срока службы.

Также данная система обеспечит надежное теплоснабжение жилых и коммерческих объектов, учреждений и промышленных предприятий.

Модернизация системы отопления — это инвестиция, которая приводит к существенным выгодам в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с главами округов и областным правительством подготовку коммунальных систем к зиме. Он отметил, что работы и плановое отключение горячей воды начались с весны.

«Задача, чтобы отключения были максимум в течение двух недель, а лучше — десяти дней. Очень важно внести ясность для жителей: когда и где мы отключаем. Для этого у нас есть интерактивная карта коммунальных услуг», — отметил глава региона.