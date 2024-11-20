В Красногорске проведено обновление системы газоснабжения почти в 100 домах

В городском округе Красногорск прошла программа капитального ремонта систем газоснабжения. Это важный шаг в повышении безопасности и надежности инженерных сетей региона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 2016 года в Московской области провели капитальный ремонт систем газоснабжения в 3 148 многоквартирных домах. В 2024 году работы прошли в 97 домах городского округа Красногорск.

Важным этапом стала установка системы автоматического контроля загазованности. С 2022 года эта мера является обязательной для каждой квартиры, участвующей в программе капитального ремонта.

В планах региона до 2025 года установить 84 тысячи датчиков, обеспечивающих дополнительную защиту. Также в рамках капитального ремонта применяются газовые краны с тремя уровнями защиты.

Посмотреть, включен ли дом в программу капитального ремонта, и узнать сроки проведения работ можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Московской области на сайте.

Программа капитального ремонта систем газоснабжения направлена на повышение безопасности и надёжности инженерных сетей. Это важный шаг в обеспечении комфорта и безопасности жителей региона.

Благодаря обновлению систем газоснабжения жители домов могут быть уверены в безопасности своего жилья. Новые системы позволяют быстро обнаружить утечку газа и предотвратить возможные аварии. Это особенно важно для семей с детьми и пожилых людей, которые наиболее уязвимы перед возможными опасностями.

Кроме того, обновление систем газоснабжения способствует повышению энергоэффективности домов. Новые системы позволяют более эффективно использовать газ, что приводит к снижению расходов на коммунальные услуги.

Программа капитального ремонта систем газоснабжения является важным шагом в развитии инфраструктуры городского округа Красногорск. Она способствует повышению безопасности и комфорта жителей, а также снижению расходов на коммунальные услуги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.