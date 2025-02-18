В Котельниках проверили работу водозаборного узла «Ковровый»

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев совместно с заместителем главы Иваном Жарковым, начальником управления жилищно-коммунальной инфраструктуры Ларисой Визаулиной и директором МУЖКП «Котельники» Дмитрием Кисленко проверил работу водозаборного узла «Ковровый», который был построен в 1937 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Это один из важнейших объектов водоснабжения округа, обеспечивающий водой микрорайоны Ковровый, Силикат и Южный (группа «А»). ВЗУ «Ковровый» работает на московской водопроводной воде, поступающей сюда с ВЗУ «Белая Дача».

В ходе проверки Михаил Соболев отметил некоторые недочеты в содержании помещения. Они не влияют на работу узла, но все же требуют устранения. Глава поручил привести помещение в порядок: очистить и покрасить технологические трубопроводы, а также рассмотреть возможность обустройства отмостки.

Оборудование функционирует исправно и обеспечивает стабильное водоснабжение жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.