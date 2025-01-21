В Котельниках отключили свет из-за аварии
Фото - © Медиасток.рф
Из-за аварии на участке «Россети Московский регион» в ряде районов городского округа Котельники нет электричества, сообщил глава муниципалитета Михаил Соболев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что аварийная бригада уже выехала на место происшествия для установления причины аварии.
По его словам, подача электроснабжения будет восстановлена в округе в течение 1,5 часа.
Ранее в Клину предупредили, что в ряде деревень округа 21 января пройдут работы на системе энергоснабжения. Свет могут отключить примерно на два часа.