Отключения света запланированы в округе Клин 21 января
В ряде деревень Клина 21 января пройдут работы на системе энергоснабжения. Цель работ — повышение надежности энергосистемы в период пиковых нагрузок, сообщает пресс-служба администрации округа.
В связи с производством работ отключения света запланированы по следующим адресам:
- д. Шевляково, ул. Садовая с 09:00 до 17:00 (в указанный период на 2 часа);
- д. Мисирево с 9:00 до 17:00 (в указанный период на 2 часа);
- д. Спас-Заулок, Минино с 09:00 до 17:00 (в указанный период на 2 часа).
Ресурсоснабжающя организация приносит потребителям извинения за доставленные неудобства.
В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.