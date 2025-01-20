Отключения света запланированы в округе Клин 21 января

сегодня в 13:54

В ряде деревень Клина 21 января пройдут работы на системе энергоснабжения. Цель работ — повышение надежности энергосистемы в период пиковых нагрузок, сообщает пресс-служба администрации округа.

В связи с производством работ отключения света запланированы по следующим адресам:

д. Шевляково, ул. Садовая с 09:00 до 17:00 (в указанный период на 2 часа);

д. Мисирево с 9:00 до 17:00 (в указанный период на 2 часа);

д. Спас-Заулок, Минино с 09:00 до 17:00 (в указанный период на 2 часа).

Ресурсоснабжающя организация приносит потребителям извинения за доставленные неудобства.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.